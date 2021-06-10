YALOVA - Marmara Denizi’ndeki müsilaj havadan görüntülendi
- Yalova 'nın Altınova ilçesi Taşköprü Beldesi kıyı şeridinden drone detayları Yalova 'nın Altınova ilçesi Taşköprü Beldesi kıyı şeridinde oluşan musilaj, Çevre şehircilik il müdürlüğü, liman başkanlığı, sahil güvenlik ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla toplanmaya başlandı. Geniş bir alanda etkili olan musilaj için ekipler yarında bölgede çalışma yürütecek
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