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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
YALOVA - Ev ve bahçede yetiştirilen 2 bin 767 kök Hint keneviri ele geçirildi

YALOVA - Ev ve bahçede yetiştirilen 2 bin 767 kök Hint keneviri ele geçirildi

- Cep telefonundan bahçedeki operasyondan detaylar - Jandarma ekiplerinin hint kenevirlerini sökmesinden detaylar Yalova 'da ev ve bahçede yetiştirilen 2 bin 767 kök Hint keneviri ele geçirildiYALOVA (AA) - Yalova 'da köyündeki evi ve bahçesinde 2 bin 767 kök Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.Çiftlikköy ilçesine bağlı Burhaniye köyünde ikamet eden Y.K'nin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, köye operasyon düzenledi.
Y.K'nin evi ve bahçesinde yapılan aramada, saksılar ve sebze bitkileri arasına ekili 10 farklı noktada toplam 2 bin 767 kök kenevir ele geçirildi.Bitkileri yerinde imha eden ekipler, gözaltına aldıkları şüphelinin evinde bir kurusıkı tabanca da buldu.

Urus Kurusıkı Tabanca Gözaltı 

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