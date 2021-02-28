Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Yalova Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Yalova Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Emniyetten görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Hapis Cezası 

-ele geçirilenlerin görüntü
-şahısların görüntüsü
-detaylar

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Yalova merkez ve Çınarcık ilçesinde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ö.A., Ö.E., R.P., M.P., İ.U., R.Z., B.G., H.K., D.Y., C.P., O.S., E.T., E.K., Y.K. ve N.M. gözaltına alındı. Narkotik detektör köpekleri ile şüphelilerin ikametgah ve araçlarında yapılan aramalarda 290 gram metamfetamin, 250 gram sentetik kannabinoid, 10 gram esrar, 20 gram Hint keneviri tohumu, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, bu tabancalara ait 10 adet 9 mm fişek ve 1 adet av tüfeği, uyuşturucu madde tüketimi ile ticaretinde kullanılan folyo, cam aparat, şaşal şişe (kova) şeklinde malzeme ve düzenek ele geçirildi. Şüphelilerden S.A. hakkında uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 4 kişinin de haklarında uyuşturucu madde suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunduğu belirlendi. 15 zanlı adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı