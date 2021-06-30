Yalova’da uyuşturucu tacirine baskın

-Üretim kabininden görüntü



( YALOVA ) - Baskın yapılan evde özel bir düzenekte kurumaya bırakılmış uyuşturucu madde buldu YALOVA



- Yalova'nın Çınarcık İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu imal ederek piyasaya sürdüğü öğrenilen Ö.A. gözaltına alınırken, 376 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüphelinin evinde üretim için imal kabini ve çok sayıda saksı ele geçirildi. Yalova'nın Çınarcık İlçesi'ne bağlı Teşvikiye Beldesi'nde Ö.A.'nın evinde uyuşturucu üreterek piyasaya sürdüğü yönünde istihbarat alan jandarma ekipleri, şüpheliyi soruşturma kapsamında takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelinin sabah saatlerinde evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 376 gram kubar esrar ele geçirilirken, Ö.A. gözaltına alındı. Şüphelinin evde uyuşturucu üretmek için üretim kabini yaptığı ve çok sayıda yetiştirmeye elverişli saksı bulundurduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ö.A. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

