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Yalova'da trafik kazası: 2 yaralı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yalova'da trafik kazası: 2 yaralı

Yalova'da trafik kazası: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Tahkikat Trafik Kazası Şerit İhlali Sağlık Ekipleri 

-Kazadan görüntü
-Ekiplerden görüntü

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova'da bir otomobilin şerit ihlali yapması sonucu aynı istikametten giden açık 2 aracın çarpması sonucu yaralanmalı kaza meydana geldi. Olay, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde bulunan 34 BIU 898 plakalı otomobilin şerit ihlali yaptı. Arkasından gelen 77 AP 323 ve 77 BR 323 plakalı araçlar duramayarak kaza meydana geldi. Kazanın şiddetiyle kapalı kasa bir panelvan araç takla attı , neyse ki takla atan panelvan araçta herhangi bir yaralanan olmadı. 34 BIU 898 otomobilin içinde bulunan iki şahıs yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis , sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahısları ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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