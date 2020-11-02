- Yalova'da sefine tersanesinde patlama: 5 yaralı

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( YALOVA ) YALOVA



- Yalova'da Sefine tersanesinde kaynak sırasında oksijen tüpünün gaz sıkışmasından meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Olay, Yalova’nın Altınova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tersanede yurt dışından gelen bir geminin tank bölümünde kaynak yapımı sırasında gaz sıkışması meydana geldi. Gaz sıkışması sonucu oksijen tüpünde patlama gerçekleşti. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Patlama sonucu yaralanan 5 kişi ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri patlama ile ilgili soruşturma başlattı (GB-



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