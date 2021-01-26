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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Yalova’da sahte alkol operasyonu

Yalova’da sahte alkol operasyonu

ele geçirilen içkilerden görüntüler

Polis Sahte İçki Bandrol İmalathane 

-Detaylar

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 790 şişe sahte içki ve 390 litre saf alkol ele geçirilirken, 2 kişi ise gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son dönemde yaşanan sahte alkolden ölüm olayları üzerine çalışmalarına hız verdi. Polis içki imalathanesine dönüştürülen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 790 şişe sahte içki, 13 bidon içerisinde 390 litre saf alkol, 708 adet sahte bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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