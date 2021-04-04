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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Yalova'da pozitif hastalar gezerken yakalandı

Yalova'da pozitif hastalar gezerken yakalandı

2 KİŞİNİN AMBULANSLA GÖTÜRÜLMESİ

Akalan Gori Trol 

-FARKLI AÇILARDAN DETAYLAR
-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( YALOVA ) - YALOVA

- Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller arasında Yalova üçüncü sırada yer alırken, çarşıda korona virüs testi pozitif çıkan 2 kişi çarşıda umursamazca gezisi HES kontrolüne takıldı. Yalova'da çarşıda gezen 2 kişi, görevliler tarafından yapılan HES kodu kontrolünde pozitif oldukları ortaya çıktı. Virüs taşıyan 2 kişi, Termal KYK yurduna Ambulans götürülürken, haklarında işlem yapıldı. Kırmızı kategoriye giren şehirler arasında Yalova’nın da içinde bulunduğu 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi. Yalovalılar ise bu duruma vatandaşların kurallara uymadığını söyleyerek tepki gösterdi. Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller arasında Yalova'nın üçüncü sırada yer alması dikkat çekti. (AÇ-
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