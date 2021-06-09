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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Yalova’da minibüs sırası cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

- Yalova’da minibüs sırası cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

-Zanlının adliyeye sevk edilişi

( YALOVA ) YALOVA

Cinayet 


- Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, minibüs sırası kavgası sebebiyle ensesinden kasatura ile bıçaklanan araç şoförü öldü. Edinilen bilgiye göre, Yakup Köse (57) ile Yaşar Balcı (62) arasında minibüs kalkış sırası konusunda tartışma çıktı. Münakaşanın kavgaya dönüşmesi üzerine Balcı, Köse’yi kasatura ile ensesinden bıçakladı. Ağır yaralanan Köse, ambulansla kaldırıldığı Çınarcık Devlet Hastanesi’nde kurtulamadı. Cinayet şüphelisi Balcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (ZB-MŞ)
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