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Yalova’da Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler anıldı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Yalova’da Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler anıldı

Yalova’da Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler anıldı

Anma töreninden görüntüler

Sivil Toplum Kuruluşu Büyük Felaket Sivil Toplum İmam Hatip İmam Hatipler 

-detaylar
-Vali Erol'un anıtı ziyareti
-Vatandaşların Anıta karanfil bırakması
-Röpler

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova’da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 22. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende yaşamını yitirenler anıldı. Aradan geçen 22 yıla rağmen acılar yürekleri dağlarken vatandaşlar o büyük afetin simgesi olan Deprem Anıtı’nı çiçeklerle donattılar. Ağustos 1999 tarihinde yaşanan ve resmi rakamlara göre 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 201 bina ve iş yerinin yıkıldığı Yalova'da o büyük felaket bir kez daha anıldı. 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yıldönümü anma törenleri Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri ve vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Deprem Anıtı'na kadar süren sessiz yürüyüşü ile başladı.
Sonrasında Yalova Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Deprem Anıtı'nda bir anma programı düzenlendi.
Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar anıta akın ederek sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokları karanfillerle donattılar. Bazı vatandaşlar ise depremde kaybedilen yakınlarının isimlerini boyadı. Yalova Müftülüğüne bağlı imam hatipler ise Kuran-ı Kerim ve ilahiler okudular. Saatler depremin meydana geldiği 03:02'yi gösterdiğinde ise eller semaya kalkarak depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Anma programına , Yalova Valisi Muammer Erol, Ak parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol Yalova belediye başkan vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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