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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Yalova’da kar yağışı etkili oluyor

Yalova’da kar yağışı etkili oluyor

Kar altındaki kentin drone görüntüsü

Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Köy Yolları Kar Yağışı 

-Kar yağışı detaylarr

( YALOVA -DRONE) YALOVA

- Yalova hava durumu için yapılan meteoroloji tahminleri tuttu ve hafta sonu Yalova kara teslim oldu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının normale dönmesiyle Yalova’da kar etkili olmaya başladı.
Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde 1 metreye kadar ulaşırken, merkezin tamamında da etkili oldu. Öte yandan, Yalova-Bursa Karayolu’nda, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştirildi.
İl özel idaresi ise köy yollarında çalışma gerçekleştiriyor. Kar yağışı hafta sonu etkisini arttırırken bugün de kar yağışı yoğun bir şekilde devam edecek ve yarın yani pazartesi günü etkisini sürdürecek.
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