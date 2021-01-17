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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Yalova'da kar nedeniyle mahsur kalan kampçılar kurtarıldı

Yalova'da kar nedeniyle mahsur kalan kampçılar kurtarıldı

çalışmalar

Mahsur Kaldı Bild Karavan Yardım Talebi Kar Yağışı 

-mahsur kalan kampçılar

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova'da kar yağışı nedeniyle yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrası mahsur kalan kampçılar, Afet ve Acil Durum (AFAD) ve köy halkı tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 20 kişi, Merkeze bağlı Güneyköy köyü yakınlarındaki Beşpınar mevkisinde karavanlarıyla kamp yapıyordu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Beşpınar mevkisinde mahsur kaldı. Bu kişilerin yardım talebi üzerine AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ile Güneyköy'deki vatandaşlar Beşpınar mevkisine gitti. Ekipler AFAD İl Müdürlüğüne ait kar üstü araçla bölgede mahsur kalan kampçıları köy merkezine ulaştırdı. Köy Muhtarı Hacı Murat Erhan, yaptığı açıklamada, mahsur kalan kampçıların kendilerine ulaşarak mahsur kaldıklarını bildirdiklerini söyledi.

Köy Muhtarı Erhan, "Köyümüze ait Beşpınar mevkiinde karavanlarıyla kamp yapmaya gelen bir grup bize ulaşarak mahsur kaldıklarını bildirdi. Bizim köy sakinleri olarak AFAD ekipleriyle birlikte mahsur kalan vatandaşlara ulaştık. Yaklaşık 4 saatlik mücadele sonrası AFAD ile birlikte mahsur kalanları bulundukları mevkiden alıp köy merkezine getirdik." diye konuştu.

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