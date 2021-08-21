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Yalova'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yalova'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Yalova'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

helikopter detayı

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-havadan detaylar
-operasyondan detaylar

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova’da 12 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken 88 gram sentetik kannabinoid, 3 tabanca ve buna ait mermilerle bir adet de kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Yalova İl Emniyeti koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyona havadan helikopter de destek verdi. Şok baskınlarda Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi, Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet ve Uyuşturucu Madde Ticareti şüphelisi oldukları tespit edilen E.C., B.Y., M.K.,T.M.,E.Y., Z.D., A.Ç., S.I. ile suça sürüklenen çocuklar B.D ve E.Ç gözaltına alındı. Narkotik detektör Köpeklerinin de katılımları ile şüphelilerin ikametgâh ve araçlarında yapılan aramalarda, 88 gram sentetik kannabinoid, 3 adet tabanca, 31 adet 9 mm. çapında fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. (ZB
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