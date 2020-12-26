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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yalova’da hafta sonu kısıtlamasında denetimler devam ediyor

Yalova’da hafta sonu kısıtlamasında denetimler devam ediyor

Drone görüntüleri

Polis Hafta Sonu Koronavirüs Polis Ekipleri 

-Denetimlerden görüntüler

( YALOVA -DRONE) YALOVA

- Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla denetimler devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu gün saat 21.00’den itibaren başladı.
Denetim noktalarında görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları denetledi. Araştırma enstitüsü kavşağında oluşturulan denetleme noktasında görev alan ekipler, evrakları olmadığı halde trafiğe çıkan sürücülere ve yolculara cezai işlem uyguladı. Polis ekipleri evrakı olmayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
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