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Yalova'da emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yalova'da emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Yalova'da emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Olay yerinden görüntüler

( YALOVA ) YALOVA

Emeklİ Emekli Albay Kurşun 


- Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla kavga eden emekli albay dehşet saçtı. 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan emekli albay daha sonra başına ateş ederek canına kıydı. Yalova'nın Çınarcık İlçesi Koru Mahallesi'nde iddiaya göre Mehmet F., isimli emekli albay, komşularıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine beylik tabancasını çıkartan Mehmet F., komşularının üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Daha sonra koşarak deniz kenarına inen Mehmet F, tabancasıyla başına ateş ederek canına kıydı. Jandarma ekiplerin incelemesi sürüyor.
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