Yalova'da “Dinamik Denetim Süreci” başladı



- Yalova’da koronavirüs salgınına karşı “Dinamik Denetim Süreci” başladı.

Yalova’daki denetimler Yalova Vali Vekili Aziz Mercan başkanlığındaki heyetle gerçekleşti. Denetimlere Vali Yardımcısı Ercan Çiçek kurum müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı önündeki trafik kontrol noktasında ekipler tarafından araçlar denetlendi. Heyet daha sonra şehir merkezindeki dükkan ve kafeleri denetledi. İşyeri sahipleri ve vatandaşlar sosyal mesafe ve maske ile hijyen kuralları konusunda uyarıldı. (ZB-MŞ)



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