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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Yalova’da çocuklara 23 Nisan otobüsü sürprizi

Yalova’da çocuklara 23 Nisan otobüsü sürprizi

Başkan vekili otobüs sürmesi

Sosyal Medya Çizgi Film Direksiyon 

-otobüs üzerinden detaylar
-konser detayı
-çocuk detayı
-Başkan vekili röportajı

( YALOVA -DRONE) YALOVA

- Yalova Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Tutuk, direksiyona geçti, "23 Nisan Otobüsü" sokak sokak gezerek çocukların bayramı kutlandı. Yalova Belediyesi pandemi nedeniyle sokağa çıkamayan çocukları unutmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel hazırlanan otobüsün şoförlüğünü Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk yaptı. Tutuk’un kullandığı üstü açık otobüs şehrin cadde ve sokaklarını gezdi. Palyaço ve çizgi film karakterlerini bulunduğu otobüsün sürücülüğünü ise Başkan Vekili Mustafa Tutuk yaptı. Sokak turlarında çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği bayramı bu yıl pandemi nedeniyle buruk kutladıklarını belirten Tutuk, “Çocuklarımız sokağa çıkamadığı için biz de gezici otobüsümüzle birlikte çocuklara eğlenceyi ayaklarına getiriyoruz. Çocuklarımıza kitap, oyuncaklar, balon dağıtacağız, şarkılar söyleyeceğiz. 23 Nisan’ın önemini anlatacağız. Bunun yanında sosyal medya üzerinden çocuklarımızı tiyatro ile buluşturacağız” diye konuştu.

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