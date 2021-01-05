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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Yalova'da 3 milyonluk kamu zararı olduğu ortaya çıktı

- Yalova'da 3 milyonluk kamu zararı olduğu ortaya çıktı

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( YALOVA ) YALOVA

Lyon Toplantı 


- Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 2021 yılının ilk meclis toplantısının sonunda açıklamalarda bulundu. Tutuk, belediyeye ait alacaklara karşılık verilen ancak alacaklardan düşülmeyen 8 adet arsa için en az 3 milyon liralık kamu zararı olduğunu ve konu hakkında adlî çalışma başlatıldığını belirtti.
Yalova Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını yaptı. Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un yaptığı açıklamalar damga vurdu. Meclis Üyelerini bilgilendirmek için açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Tutuk, “2017-2018 tarihleri arasında belediyemizden alacaklı olan firmaların alacaklarının karşılığında belediyemize ait 8 adet taşınmazın icra yoluyla 3 milyona satıldığı fakat bu firmaların cari hesaplardan bu tutarların düşürülmediği ve dolayısıyla 3 milyon kamu zararı oluşturulduğu, belediyemizin 8 adet taşınmazın belediyeden alacaklı firmalara bedavaya peşkeş çekildiği tespit edilmiştir. Bu hususla ilgili adlî ve idarî gerekli işlemler başlatılmıştır. Tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyu ve meclis üyelerimizi bilgilendirmek istedim. Saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı. (HG-MŞ)
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