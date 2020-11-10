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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Yalova Belediyesi'nden 10 Kasım'a özel video

Yalova Belediyesi'nden 10 Kasım'a özel video

klip detay

( YALOVA ) - YALOVA

Sosyal Medya Ses Sanatçısı Çekim 


- Yalova Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 82. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir video yayınladı. Yalova Belediyesi’nin 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle hazırladığı video Atatürk’ün bir çınar dalının kesilmemesi için raylar üzerinde 5 metre doğuya kaydırdığı Yürüyen Köşk’te çekildi. Videoda Atatürk rolünde Yalovalı ses sanatçısı Ali Çolakoğlu oynadı. Yalova Belediyesi’nin 10 Kasım videosunda Atatürk’ün Yalova’daki köşkünde yaşadığı dönemden sahneler canlandırıldı. Belediyenin sosyal medyalarında yayınlanan video büyük beğeni topladı. Videonun çekimleri belediye basın birimi tarafından gerçekleştirildi.
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