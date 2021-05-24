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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
YALOVA - Balıkesir'de engelli kadının gasp eden zanlılar Yalova’da yakalandı

YALOVA - Balıkesir'de engelli kadının gasp eden zanlılar Yalova’da yakalandı

- Yalova Emniyet Müdürlüğü detay görüntü - Zanlıların emniyetten çıkarılışıBalıkesir'de engelli kadının gasp eden zanlılar Yalova ’da yakalandıYALOVA (AA) - Balıkesir’de engelli ve yaşlı kadının darp ederek kolundaki bilezikleri gasp ettiği ileri sürülen 2 kişi Yalova ’da yakalandı. Yalova Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ikamet eden Münire Şengül’ün (68) ikametine giren 2 zanlı, sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen kadını önce darp etti.Yaşlı kadının boynuna ip geçiren şüpheliler, Şengül’ün bileğindeki 2 adet altın bileziği çalarak ikametten ayrıldı.Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı çalışmayla zanlıların Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde ikamet eden F.E. (19) ve A.T. (20) olduğunu belirledi. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’ne döndükleri tahmin edilen zanlıları Yalova ’dan geçtikleri sırada yakalayarak gözaltın aldı.Zanlıların aramasında yaşlı kadına ait olduğu tahmin edilen 2 adet bilezik de ele geçirildi.2 kişi Yalova Emniyeti’ndeki işlemlerinin ardından Balıkesir’e gönderildi.

Yaşlı Kadın Akalan Engelli Kadın 

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