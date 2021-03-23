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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
YALOVA - 1 milyon 920 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

YALOVA - 1 milyon 920 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

- Ele geçirilen makaronların görüntüsü Yalova 'da 1 milyon 920 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildiYALOVA (AA) - Yalova 'da kovalamaca sonucu polis ekiplerince durdurulan araçta 1 milyon 920 bin makaron ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, İstanbul'dan bir minibüse yüklenen makaronların Bursa, Balıkesir ve İzmir'e götürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Takibe alınan aracın sürücüsü F.T. (61), polisin ikazına rağmen durmayıp kaçmaya çalıştı.Kovalamacanın ardından durdurulan araçta yapılan aramada TAPDK belgesi olmayan gümrük kaçağı 1 milyon 920 bin makaron bulundu.Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis Lyon Gesi Polis Ekipleri 

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