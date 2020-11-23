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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

- yaşlı kadının oturduğu apartman detay

Çilingir Yaşlı Kadın Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--olay yeri inceleme ekipleri detay
--cenazenin evden çıkarılması detay

( SİVAS ) -- Sivas’ta yalnız yaşayan 71 yaşından ki Nadiye Y., çilingir yardımıyla kapının açılması sonucu komşuları tarafından ölü bulundu SİVAS

- Sivas’ta yalnız yaşayan 71 yaşından ki Nadiye Y., çilingir yardımıyla kapının açılması sonucu komşuları tarafından ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre olay Mimar Sinan Mahallesi İhsan Öğer caddesinde 5 katlı bir binada meydana geldi. Apartmanın 2’nci katında yaşayan Nadiye Y.’den (71)haber alamayan komşuları çilingir yardımıyla eve girdi. Yaşlı kadını yatağın yanında hareketsiz halde bulan komşular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonucu yaşlı kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Nadiye Y.’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DK-OE
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