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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Yalnız yaşayan yaşlı adamın 'tek arkadaşımdı' dediği televizyonunu çaldılar

Yalnız yaşayan yaşlı adamın 'tek arkadaşımdı' dediği televizyonunu çaldılar

-olay yeri ekipleri detay

Televizyon Diyalog Hırsız Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

--polis ekipleri yaşlı adam diyalog
--ekipler çalışma ve ev detay
--Gürsel Karataş röp.

( SİVAS - ÖZEL) Yalnız yaşayan yaşlı adamın "tek arkadaşımdı" dediği televizyonunu çaldılar- Sivas’ta yalnız yaşayan Gürsel Karataş’ın "Tek arkadaşımdı, başka vakit geçirecek bir şeyim yoktur" dediği 3 bin TL değerindeki televizyon hırsızlar tarafından çalındı SİVAS

- Sivas’ta yalnız yaşayan adamın "Tek arkadaşımdı, başka vakit geçirecek bir şeyim yoktur" dediği 3 bin TL değerindeki televizyonu hırsızlar tarafından çalındı. Edinilen bilgilere göre olay, Pulur Mahallesi 3. Sokak'ta 57 yaşındaki Gürsel Karataş’ın yalnız yaşadığı 2 katlı müstakil ikamette meydana geldi. Geçtiğimiz gece kızına misafir olan Karataş, sabah evine geldiğinde televizyonunun yerinde olmadığını fark etti. Karataş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak, 3 bin lira değerindeki televizyonu çalan hırsızı veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Gürsel Karataş, eşinin 2 yıl önce vefat ettiğini ve oğlunun cezaevinde olduğunu belirterek, televizyondan başka vakit geçirecek bir şeyinin olmadığını söyledi.

Karataş, “Bundan 1 saat kadar önce eve geldim, kapıyı açıp içeri girdiğimde televizyonun yerinde olmadığını gördüm. Polisleri aradım. Olay yeri ekipleri geldi ve inceleme yapıyorlar. Eşim yaklaşık 2 sene önce vefat etti. Oğlum cezaevine girince ben tekrar buraya geldim. Tek yaşıyorum evde. Televizyon tek arkadaşımdı, başka vakit geçirecek bir şeyim yoktur benim. Bu durum beni mutlaka üzdü, üzmez olur mu. Tek vakit geçirdiğim şey gitti” dedi.
(VK-
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