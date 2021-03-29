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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yalnız yaşayan kadının evi alev alev yandı

Yalnız yaşayan kadının evi alev alev yandı

- Evin yanması müdahale

Amatör Kamera Kamera Amatör Müstakil Ev Elektrik Kontağı 

-- Yangından sonra evin durumu

( BALIKESİR ) -- O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı BALIKESİR

- Balıkesir'in Havran ilçesinde yalnız yaşayan kadının evi alev alev yandı. Sabah saatlerinde Mecit Mahallesi’nde yangın çıktı. 2 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın bütün evi sardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hâle geldi. Kaymakam Enver Özderin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ileri sürüldü. (BT-MŞ)
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