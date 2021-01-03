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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Yalnız yaşayan kadın sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti

Yalnız yaşayan kadın sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti

Olay yerinden detaylar

Yaşlı Kadın Hastane Sağlık Ekipleri Müstakil Ev Yangına Müdahale 

-Yangını söndürme çalışmalarından detaylar
-Ekiplerin kapıdan girmeye çalışmasından detaylar
-Sağlık ekiplerinden detaylar
-Polis ekiplerinden detaylar
-Yakınlarından görüntü
-detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de ikametinde yalnız yaşayan yaşlı kadın, sobadan çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi Atilla Özmen Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, Nimet İz’den (83) haber alamayan yakınları ikametine geldi. Evden dumanlar çıktığını gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evin kapısının kilitli olmasından dolayı pencereleri kırarak yangına müdahale etti. Yoğun duman altında içeri giren ekipler, Nimet İz'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Nimet İz’in yakınları ise çalışmaları gözyaşları içerisinde izledi. Öte yandan, dumandan etkilenen bir itfaiyeci de olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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