Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yalnız yaşayan adam, evde kanlar içerisinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam, evde kanlar içerisinde ölü bulundu

Evden detay

Hastalık Polis Cenaze Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye aracının gelişi
-Pencereden girmesi
-Polis ekibinden detay
-Komşulardan detay

( ANTALYA ) -- İlk belirlemelere göre 51 yaşındaki adamın, evin içerisinde düşerek başına darbe aldığı ve bu yüzden hayatını kaybettiği tespit edildi ANTALYA

- Antalya’da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 51 yaşındaki adam, yalnız yaşadığını evde ölü bulundu. İlk yapılan incelemelere göre adamın, sandalyeden kalktıktan sonra düşmesi sonucu başını çarptığı ve bu yüzden hayatı kaybettiği belirlendi. Olay, Saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Burhan Kölüksüz’den (51) 2 gündür haber alamayan yakınları eve gelerek kapıyı çalmaya başladı.
Kapıyı açan olmayınca telefondan da ulaşılamayan Kölüksüz’ün durumu için 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.
İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Merdiven yardımıyla pencereden eve giren itfaiye ekipleri, Kölüksüz’ün yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, Kölüksüz’ün yaşamını yitirdiğini tespit ederken, polisin yaptığı ilk incelemede talihsiz adamın evin içinde düştükten sonra başından darbe alması nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirledi. Çeşitli hastalıkları olduğu öğrenilen Kölüksüz’ün cenazesi, kesin ölüm nedeni öğrenilmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SM-
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement