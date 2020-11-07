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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yalnız yaşayan 80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan 80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay yerinden görüntü

Olay Yeri İnceleme Karahisar İhbar Hattı Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Evden detay görüntü
-İsmet Yiğit fotoğrafı

( AFYON KARAHİSAR)- Evin penceresinden giren polisler yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı 80 yaşındaki adamın evine pencereden giren itfaiye ve polis ekipleri yaşlı adamın cesedini buldu.Afyonkarahisar’da 80 yaşındaki İsmet Yiğit isimli yaşlı adamdan bir süredir haber alamayan yakınları durumu İl Emniyet Müdürlüğü ihbar hattına bildirdi. Yaşlı adamın Nazmi Saatçi mahallesindeki adresine giden polis ekipleri, bir süre zile bastıktan sonra kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinin de yardımıyla evin penceresinden içeri girdi.80 yaşındaki İsmet Yiğit’in cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, bölgeye olay yeri inceleme ekibi istedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin tahkikatı sonucu tek başına yaşayan İsmet Yiğit’in yaşlılığa bağlı doğal yollarla hayatını kaybettiğini tespit etti.Evinde ölü olarak bulunun Yiğit, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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