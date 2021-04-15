Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yalıtım malzemesi deposunda korkutan yangın

Yalıtım malzemesi deposunda korkutan yangın

Olay yeri

Karya Bild Trol 

-Yanan malzemeler
-Ekipler
-Detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Erenler ilçesi Yeni Mahallede bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çeşitli izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Çalışanların fark ettiği ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangının sebebini öğrenmek için inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement