Yalıtım malzemeleri bulunan depoda yangın

-Yangında hayvanları yanan adamın feryadı

-Ekiplerin müdahalesinden detay



( GAZİANTEP -EK)- Yangını izleyen adamın hayvanları için feryadı yürek burktu- Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle sık sık patlama yaşanıyor GAZİANTEP



- Gaziantep'te yalıtım malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle sık sık patlamalar yaşanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Atatürk Mahallesi'nde yalıtım malzemelerinin bulunduğu bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tutuşan yalıtım malzemeleri nedeniyle alevler kısa sürede binayı sardı. Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle sık sık patlamalar yaşanırken, gökyüzü ise çıkan dumanlar nedeniyle siyaha boyandı.Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, yaşanan patlamalar nedeniyle ekipler yangını kontrol altına almakta zorlandığı öğrenildi.(SD-SVY-

