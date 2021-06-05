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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yalın ayak damdan dama atlayarak kaçan hırsız yakalandı

Yalın ayak damdan dama atlayarak kaçan hırsız yakalandı

Hükümlünün emniyetten çıkartılması

Akalan Hapis Cezası Yalın Harekete Geç Hırsız 

-Adliyeye götürülmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası alan hükümlü, evini polis basınca yalın ayak damdan dama kaçarken yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Emrah Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Emrah Ç.’nin merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’ndeki müstakil bir evde saklandığını belirledi. Bu tespit üzerine harekete geçen polis, söz konusu eve baskın yaptı. Polisin geldiğini gören Emrah Ç., evin damına çıkıp, yalın ayak diğer evlerin damlarına atlayarak kaçmaya çalıştı. Emrah Ç., iki sokak ileride yakalandı. Emniyete götürülen Emrah Ç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.
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