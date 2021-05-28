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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını

Yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını

Baskın anından görüntüler

( KOCAELİ )- Yalıya botla denizden çıkarma yapan ekipler 31 kişiyi suçüstü yakaladı KOCAELİ

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- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis ekiplerince denizden botla çıkılarak baskın yapılan bir yalıda kumar oynayan 31 kişi suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesinde bulunan bir yalıda kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri, belirtilen adrese polis botlarıyla baskın düzenledi.
Denizden botla yanaşarak yalıya çıkan polis ekipleri, kısıtlama saatlerinde kumar oynayan 31 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumar oynarken yakalanan şahıslara korona virüs yasaklarını ihlal etmek suçundan ceza kesilirken, ikamet sahibi ise gözaltına alındı. Polis ekipleri adres içerisinde ele geçirilen para ve poker pullarına el koydu.
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