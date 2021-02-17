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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yalancı bahar meyve ağaçlarını vurdu

Yalancı bahar meyve ağaçlarını vurdu

Tokat'ta kar altında kalan meyve ağaçlarını çiçekleri

Hava Durumu Güneşli 

-Çiftçilerin çiçek açan ağaçları incelemesi
-71 yaşındaki Sadullah Çağlar, röp

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ta yalancı bahar aldanarak çiçek açan meyve ağaçları olumsuz etkilendi. Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız Köyünde badem ve erik ağaçları 2 ay önceden çiçeklendi. Kış mevsiminde güneşli ve sıcak havanın etkisi ile çiçek açan meyve ağaçları hava durumunun tersine dönmesi sonucu kar altında kaldı. Geceleri eksi 12 dereceye kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle çiftçiler çiçek açan ağaçların zarar görmesinden endişe ediyor. Çiftçi Sadullah Çağlar (71), yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, “Bu durum köylü için hayra alamet değil. Havalar sıcak gitti, daha sonra kar yağdı. Çiftçinin işi tabiata bağlı, yağmur dolu yağar elinden gider Bu işin garantisi yok” dedi.
(Nİ-
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