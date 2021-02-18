Yakutiye Belediyesi'nden 7/24 kar alarmı



- Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi ekipleri dün geceden başlattığı kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını vardiyalı sistemle aralıksız sürdürüyor. Yakutiye ilçe sınırları içerisindeki ara arterler ve 44 mahallede karla mücadele mesaisini hız kesmeden sürdüren Fen İşleri Ekipleri, buzlanan yollara da tuz serpme işlemi uygulayarak olası kazaları önlemeye çalışıyor. Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Şantiyesine bağlı ekiplerle, greyder, kepçe, eder, kamyon ve tuzlama araçlarıyla ilçe sınırlarındaki cadde ve sokaklarda kar temizliğini sürdürdüklerini kaydeden yetkililer buzlanma tehlikesine karşı vatandaşları uyararak, yaya ve araç trafiğinde olası kazaların yaşanmaması için tedbirli olmalarını istediler. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ilçe sınırlarındaki bölgelerde kar temizleme ve tuz serpme işlemlerinin aralıksız sürdürdüğünü belirterek, trafiğin aksamaması için gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini bildirdi.



loading...