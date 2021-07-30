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Yaktığı evini bankta oturup izledi
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Yaktığı evini bankta oturup izledi

Yaktığı evini bankta oturup izledi

Yangından görüntüler

Bild Yangın Yangına Müdahale 

-Evini bankta izlemesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 5 katlı binanın 3. Katında ikamet eden şahıs, dairesini yakıp karşıdan izledi. Apartmanda ikamet eden Kazakistan asıllı Masuma Sharobiddnova (27), dumandan etkilenince olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın saat 18.00 sıralarında Osmaniye mahallesi Dere Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 3.katında çıktı. Bunalıma giren Selami T.(40), ikamet ettiği 3. Kattaki dairesini ateşe verdi. Evinden dışarı çıkan adam, sokakta evinin yanışını izledi. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle apartmanda ikamet eden Masuma Sharobiddnova (27) dumandan etkilenerek fenalaştı. Kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ev sahibi Selami T.'yi bankta otururken buldular. Evi kendisinin yaktığını söyleyen Selami T. ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
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