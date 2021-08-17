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Yaktığı ateşi söndürmek isteyen polise sinirlendi, gazetecilere tekme atmaya çalıştı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Yaktığı ateşi söndürmek isteyen polise sinirlendi, gazetecilere tekme atmaya çalıştı

Yaktığı ateşi söndürmek isteyen polise sinirlendi, gazetecilere tekme atmaya çalıştı

Olay yerinde polisi bekleyen itfaiye ekipleri

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-Polis aracı
-Polisin şahsın yanına gitmesi
-Şahıs ile polis aracında diyalog
-Şahsın yanında ateş
-Polislerin şahsa müdahalesi
-Şahsın polise direnmesi
-Kameramana tekme savurması
-Polisin şahsı uzaklaştırması
-İtfaiye ekiplerinin ateşi söndürmesi

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da ısınmak için yaktığı ateşin orman yangınına sebep olma ihtimali üzerine kendisini uyaran itfaiye ve polis ekiplerine direnen şahıs, onlara zor anlar yaşattı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi ateş yakıp yanına yattı. Ateşi gören vatandaşlar orman yangınına sebep olma ihtimali üzerine itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan ateşi söndürmek istedi. Ancak şahıs itfaiye ekiplerinin ateşi söndürmesine engel oldu. Bunun üzerine itfaiye ekipleri polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis şahsı uyararak çevrenin orman olduğunu ateşi söndürmesini ve buradan gitmesini istedi. Üşüdüğü için ateş yaktığını ileri süren şahıs polisin Türkiye'deki orman yangınlarını hatırlatması üzerine yangınlardan haberi olmadığını ve gidecek yeri olmadığı için sokakta kaldığını ileri sürdü. Polisin zorla olay yerinden uzaklaştırdığı şahıs onlara direnip zor anlar yaşattı. Şahıs olay yerinden uzaklaştırılınca itfaiye ekipleri de ateşi söndürdü. (MAY-
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