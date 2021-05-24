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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yakıtı bitince yolda kalan otomobile tır çarptı: 1 yaralı

Yakıtı bitince yolda kalan otomobile tır çarptı: 1 yaralı

Olay yeri,

İlk Müdahale Trafik Kazası 

-Tır'dan görüntü,
-Tarlaya savrulan otomobil'den görüntü,
-Çevreden detay,
-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

( ÇORUM ) Yakıtı bitince yolda kalan otomobil’e Tır çarptı: 1 yaralı ÇORUM

- Çorum-Sungurlu karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sungurlu-Çorum Karayolu’nun 18. kilometresinde meydana geldi. Çorum’da Sungurlu istikametine gitmekte olan Sururi Yalınkılıç yönetimindeki 19 EE 361 plakalı Renault marka otomobil yakıtının bitmesi üzerine yolda kaldı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Mustafa Atalay yönetimindeki 19 SE 209 plakalı Tır, yolda kalan otomobil’e çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil şarampolden inerek tarlaya uçtu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sururi Yalınkılıç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (SŞ-BÖ)
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