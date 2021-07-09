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Yakıt ikmal tankı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Yakıt ikmal tankı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Yakıt ikmal tankı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yapan araçtan detay

Tahkikat Jandarma Ocaklar Maden Ocakları Direksiyon 

-Ekiplerin çalışmaları
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum'un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt ikmal tankı şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre TÜRG MAK Madencilik Fabrikasına ait yakıt ikmal tankı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Süleyman Bayrak idaresindeki 28 H 8346 plakalı yakıt ikmal tankı maden ocaklarında yakıt ikmali yaptıktan sonra fabrikaya doğru hareket etti, Hüseyin Ağa mevkisine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tank şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada tanker sürücüsü Süleyman Bayrak olay yerinde hayatını kaybederken kamyonette bulunan diğer fabrika personeli Yüksel Güzel ağır yaralandı.Olay yerine sevk edilen jandarma araştırma yaparken, Aşkale itfaiye ekipleri kazada yaralanan Güzel'i sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı, ambulansla Erzurum’a sevk edilerek tedavi altına alındı.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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