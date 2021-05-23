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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı

Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı

Polisin otomobilde köpekle arama yapması

Uyuşturucu Madde Yakıt Deposu Harekete Geç Narkotik Köpek Kontrol Noktası 

-Köpeğin yakıt deposuna tepki vermesi
-Deponun açılması
-Esrarın bulunması
-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( ADANA )- Gözaltına alınan sürücü ile yanındaki kişi tutuklandı ADANA

- Adana’da bir otomobilin yakıt deposunda 14 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kente giren araçları oluşturulan kontrol noktasında inceleyen polis, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Polis, araçta hassas burunlu narkotik köpek ‘Uzi’ ile arama yaptı. Ekipler, Uzi’nin aracın bagajındaki yakıt deposuna tepki vermesi üzerine detaylı arama yaptı.Yakıt deposunun içerisine gizlenmiş 72 paket halinde 14 kilogram takoz esrar ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü İ.A. ile yanındaki Y.A. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ile Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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