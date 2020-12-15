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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Yakıt deposuna zulalanmış 5 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yakıt deposuna zulalanmış 5 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Araçta arama yapılması

Tahkikat Amfetamin Uyuşturucu Metamfetamin Yakıt Deposu 

-Uyuşturucunun bulunması
-Uyuşturucunun çıkarılması
-Uyuşturucunun sergilenmesi

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yakıt deposuna zulalanmış vaziyette 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, 16 pet şişe içerisinde yakıt deposuna zulalanmış vaziyette 5 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.
(MSA-Y)
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