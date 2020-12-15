Yakıt deposuna zulalanmış 5 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

-Uyuşturucunun bulunması -Uyuşturucunun çıkarılması -Uyuşturucunun sergilenmesi
( HAKKARİ ) - HAKKARİ
- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yakıt deposuna zulalanmış vaziyette 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, 16 pet şişe içerisinde yakıt deposuna zulalanmış vaziyette 5 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. (MSA-Y)
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