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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Yakıt deposu donan tırın altında ateş yaktı

Yakıt deposu donan tırın altında ateş yaktı

-Donan yakıt deposunun altında yakılan ateş

Hava Sıcaklığı Argo Yakıt Deposu 

--Tır Şoförü ile Röp.
--Başka aracın aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalışanlar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'da soğuk hava aracın motorunu dondurdu. Vatandaş, kargo tırını çalıştıramayınca altına odun, kağıt koyup yaktı donan motor çalıştı. Ardahan’da etkili olan dondurucu soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Gece hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Ardahan’da, araçlar çalışmadı, bazı araçların yakıt deposu dondu. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Soğuk hava nedeniyle kargo tırının yakıt deposu dondu. Kamyon sürücüsü ateş yakarak saatlerce depoyu ısıtmaya çalıştı. Sürücü, ’’Burası Sibirya kardeşim yapacak bir şey yok ve bazen eksi 33-35’leri buluyor. Bizim de aracın yakıt deposu dondu, bizde bu şekilde ısıtıyoruz" dedi.
(OY-
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