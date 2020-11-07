Yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu - AFYONKARAHİSAR
- Olayın meydana geldiği ev - Olay yerinde bekleyen polis ekipleri - Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması Afyonkarahisar 'da bir kişi evinde ölü bulunduAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da yakınlarının haber alamadığı bir kişi, evinde ölü bulundu.Nazmi Saatçi Mahallesi 588. Sokak'ta ikamet eden İsmet Yiğit'ten (80) haber alamayan yakınları, 155'e ihbarda bulundu.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, eve girdiklerinde Yiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi.Yiğit'in cenazesi, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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