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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yakınlarından helallik isteyip intihar etti

Yakınlarından helallik isteyip intihar etti

Olay yerinden detay

Hastane Cenaze Uzaklaştırma Cezası Helal Polis Ekipleri 

-Ekiplerin çalışmalarından detay
-Fotoğraf

( MALATYA )- Polislerin ikna çalışmaları sürerken av tüfeği ile kendini vuran Felek hayatını kaybetti MALATYA

- Malatya'da evden uzaklaştırma cezası bulunan 2 çocuk babası av tüfeği ile intihar etti. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karagöz Caddesi TOKİ 1+1 CYA -7'inci Blok 2 katta ikamet eden evli ve iki çocuk babası Orhan Felek (30) bir süre önce evden uzaklaştırma cezası aldı. Felek'in cezası sonrası eşi çocuklarıyla birlikte kardeşinin ikametinde kalmaya başlarken, bugün 15.00 sularından kendi ikametine gelen şahıs aile yakınlarını telefonla arayarak intihar edeceğini belirtip helallik istedi. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine giden ekipler göğsüne pompalı tüfeği dayamış Orhan Felek'i ikna etmeye çalıştı. Polisin ikna çabaları sürerken şahıs birden tüfeği ateşledi. Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orhan Felek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dairede inceleme yaparken, Orhan Felek'in cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (HE-SD-
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