Yakılan ateş faciaya yol açıyordu: 30’a yakın araç yanarak kül oldu

-Ekiplerin müdahale etmesi

-Yanan bölge ve araçlar havadan detaylar

-Yangına müdahale edilişi aktüel detaylar

-Yanan araçlar detaylar

-Ekiplerden detaylar

-Dumanların yükseldiği esnada çekilen görüntüler (vatandaş görüntüsü)



( SAKARYA )- Yediemin araç parkı yanındaki arazide çıkan yangın araçlara sıçradı- Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda itfaiye müdahale etti- Yanan araçlar ve bölge havadan görüntülendi SAKARYA



- Sakarya D-100 Karayolu üzerindeki boş arazide yakılan ateşin büyümesi neticesinde Yediemin araç parkındaki yaklaşık 30 araç kül oldu. 11 araç ve 23 personelle yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürerek daha büyük bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekiplerinin nefes kesen yangın söndürme operasyonu ise havadan da görüntülendi. Yangın, D-100 Karayolu Serdivan Beşköprü Mahallesi mevkiinde boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazide yakılan ateş, şiddetli rüzgarın etkili olduğu dakikalarda büyüyerek, yakında bulunan Sakarya Yediemin Parkı'na sıçradı. Parkın hurda araç bölümünde bulunan araçlar, alev alev yandı. İhbar üzerine bölgeye 11 itfaiye aracı ile birlikte 23 personel sevk edildi. Yangına dört bir taraftan müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürülürken hurda parkında bulunan yaklaşık 30 hurda araç küle döndü. İtfaiyenin alevleri fabrikaların bulunduğu alana sıçramadan söndürmesi, olası bir faciayı önledi. Ekiplerin nefes kesen yangın söndürme operasyonu ise havadan görüntülendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (BCT-



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