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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Yakalanan DHKP/C ve MLKP üyeleri adliyeye sevk edildi

Yakalanan DHKP/C ve MLKP üyeleri adliyeye sevk edildi

Zanlıların emniyetten hastaneye götürülüşü

Polis Hastane Akalan Propaganda Korsan Gösteri 

-Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin polis eşliğinde adliyeye gidişi
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Önceki gün İstanbul, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan terör örgütleri DHKP/C ve MLKP üyeleri adliyeye sevk edildi. Alınan bilgilere göre İstanbul Terörle Mücadele Şube, DHKP/C ile MLKP gibi terör örgütlerinin sözde mahalli alan yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri ve örgütlerce düzenlenen korsan gösterilere katılarak propaganda yaptıkları iddiasıyla aranan 7 şüpheliden 5’i İstanbul, Kahramanmaraş ve Diyarbakır’da yapılan operasyonlarda yakalanmıştı. 24 Şubat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan E.D., O.V., V.Ç.A., A.A.Ö. ve M.A.G. adlı 5 şüphelinin polisteki ifade işlemleri bugün tamamlandı. Sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
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