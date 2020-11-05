Yakalanan DEAŞ zanlısı adliyede - NİĞDE

- Niğde Adalet Sarayı binası - Zanlının adliyeye getirilmesi Niğde 'de yakalanan DEAŞ zanlısı adliyedeNİĞDE (AA) - Niğde 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildi. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu A.A.M.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.Irak uyruklu A.A.M.M, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla 3 Kasım'da gözaltına alınmıştı.
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