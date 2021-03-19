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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Yakalanacaklarını anlayınca paraları ekmeğin arasına gizledi

Yakalanacaklarını anlayınca paraları ekmeğin arasına gizledi

-Ekmeğin içine gizlenen paralardan detay

Polis Polis Merkezi Akalan Duygu Sömürüsü Polis Ekipleri 

--Dilenciden detay

( SİVAS )- Sivas’ta yakalanacaklarını anlayan dilenciler vatandaşlardan topladıkları paraları ekmeğin arasına gizledi SİVAS

- Sivas’ta yakalanacaklarını anlayan dilenciler vatandaşlardan topladıkları paraları ekmeğin arasına gizledi. Sivas Belediyesi Zabıta ekipleri ve polis ekipleri dilencilere göz açtırmıyor. Ekipler kentte yaptıkları operasyonunda dilencileri suçüstü yakaladı. Yakalanan dilenciler üst araması için polis merkezine götürüldü. Bir dilencinin yakalanacağını anlayınca, vatandaşlardan duygu sömürüsüyle topladıkları paraları ekmeğin içine gizlediği görüldü.

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