Yakalanacaklarını anlayınca paraları ekmeğin arasına gizledi

- Sivas’ta yakalanacaklarını anlayan dilenciler vatandaşlardan topladıkları paraları ekmeğin arasına gizledi. Sivas Belediyesi Zabıta ekipleri ve polis ekipleri dilencilere göz açtırmıyor. Ekipler kentte yaptıkları operasyonunda dilencileri suçüstü yakaladı. Yakalanan dilenciler üst araması için polis merkezine götürüldü. Bir dilencinin yakalanacağını anlayınca, vatandaşlardan duygu sömürüsüyle topladıkları paraları ekmeğin içine gizlediği görüldü.
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