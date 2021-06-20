Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
- Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere saldırdı

- Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere saldırdı

İsrailli yerleşimcilerin Filistinlere saldırısı

( KUDÜS ) KUDÜS

Biber Gazı Çatışma İsrail Saldırı 


- Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi’nde tahliye edilmek istenen Filistinlilere saldırdı. Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail tarafından tahliye edilmek istenen Filistinlilere saldırdı. Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinden Muna el-Kurd yaptığı açıklamada, çok sayıda Yahudi yerleşimcinin mahalle sakinlerine biber gazı kullanarak saldırdığını belirtti.
İsrail güçleri de mahalleye dayanışma için gelen eylemcileri zorla dışarı çıkararak, mahalle sakinlerinin, ambulans ekiplerinin ve gazetecilerin meydanlarda toplanmasını engelledi. Öte yandan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 28 Filistinli aile 1956'dan beri ikamet ettikleri evlerinden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya bulunuyor. İsrailli yerleşim grupları, evlerin 1948'den önce Yahudilere ait olan araziler üzerine inşa edildiğini iddia ederken, sakinler bunu reddediyor. İsrail'in işgal planları geçtiğimiz haftalarda Filistinliler ile İsrail arasında çatışmaların yaşanmasına neden oldu.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement