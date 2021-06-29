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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım arazisini ateşe verdi

- Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım arazisini ateşe verdi

-Ateşe verilen bölgeden görüntüler

( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA

Tarım Altın İsrail Tarım Arazisi Sivil Savunma 


- Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentine bağlı Burin köyünde Filistinlilere ait onlarca dönüm tarım arazisini ateşe verdi. Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentine bağlı Burin köyünde Filistinlilere ait onlarca dönüm tarım arazisini ateşe verdi. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin yasa dışı inşa edilen Yitzhar yerleşiminin bitişiğindeki Burin köyünün güney bölgesinde onlarca dönüm tarım arazisini ateşe verdiğini ifade etti.
Daglas, işgalci İsrail güçlerinin bölge sakinlerinin ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmasını engellediğini açıkladı.

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