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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
- Yahudi yerleşimciden Filistinlilere biber gazlı saldırı

- Yahudi yerleşimciden Filistinlilere biber gazlı saldırı

-Yahudi yerleşimcinin biber gazı ile saldırdığı anlar

( KUDÜS ) KUDÜS

Biber Gazı Çatışma İsrail İşgal Saldırı 


- Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir Yahudi yerleşimci, Filistinlilere biber gazı ile saldırdı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye tehdidi nedeniyle gerginlik sürerken, bir Yahudi yerleşimci Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere biber gazı sıktı. Yerel kaynaklar, bir Yahudi yerleşimcinin İsrail polisinin korumasında Şeyh Cerrah Mahallesi'nin sokaklarında yürüyen Filistinlilere biber gazı ile saldırdığını aktararak, gazdan bir çocuğun etkilendiği ifade etti.
Öte yandan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 28 Filistinli aile 1956'dan beri ikamet ettikleri evlerinden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya bulunuyor. İsrailli yerleşim grupları, evlerin 1948'den önce Yahudilere ait olan araziler üzerine inşa edildiğini iddia ederken, sakinler bunu reddediyor. İsrail'in işgal planları geçtiğimiz haftalarda Filistinliler ile İsrail arasında çatışmaların yaşanmasına neden oldu.
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