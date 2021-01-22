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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yağmurun kayganlaştığı yolda elektrik direğine çarptı

Yağmurun kayganlaştığı yolda elektrik direğine çarptı

Kaza yapan aracın görüntüleri,

İçmeler Elektrik Direği Trol 

-Elektrik lambalarına müdahale,
-Sıkışan trafik

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde yağmurun kayganlaştırdığı yolda bir araç kontrolden çıktı ve elektik direğine çarptı. 24 yaşındaki Emir E.’nin kullandığı 06 Z 8875 plakalı araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Marmaris’in İçmeler Mahallesine giden caddede meydana gelen kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yara almadan arabadan kendi imkanları ile çıktı. Sadece maddi hasara sebep olan kazada çarpmanın etkisi ile düşen elektrik lambalarına ekipler hemen müdahale etti. Çift şeritli yolda kısa süreli trafik sıkışması oluştu. Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kaza ile ilgili işlem yaptı. (GK-BT-Y)
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